Procès du 13-Novembre : quel bilan après cinq semaines de témoignages ?

TÉMOIGNAGE

C'est une nouvelle étape qui s'ouvre à partir de ce mardi dans le cadre du procès des attentats de novembre 2015. La Cour d'assise spéciale de Paris va commencer à étudier le fond du dossier en interrogeant les complices présumés des terroristes et Salah Abdeslam. Cette étape succède à celle des témoignages des parties civiles, qui ont duré près de cinq semaines. Une étape cruciale du procès, qui a marqué les esprits. Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de l'association de victimes Life for Paris a donné son sentiment au micro d'Europe 1 après ces premières semaines de procès.

Une parole libre

Pour le rescapé des attentats, les témoignages ont eu un véritable rôle cathartique. "Ces cinq semaines, ça a été l'occasion d'une parole beaucoup plus libre que ce à quoi on s'attendait. Ça n'a été pas vraiment l'occasion d'un dialogue avec les accusés, mais en tout cas, on a pu avoir quand même quelques réactions", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Au terme de ces cinq semaines, on a l'impression d'avoir pu dire tout ce qu'on avait à dire ou presque, d'avoir été entendus et probablement d'avoir été compris au-delà de la salle d'audience", poursuit-il.

Mais au-delà de la libération de la parole, c'est l'impact des témoignages sur le cours du procès lui-même qui reste à déterminer. "Qu'est-ce que le procès fait de ces cinq semaines ? J'ai l'impression qu'elles ont beaucoup marqué la société française. Et qu'est-ce que la justice fait de ça, dans une dynamique du procès où maintenant, on va s'intéresser aux accusés et aux faits ? Est-ce que ça revient juste à la toute fin, au moment de donner les peines ? Ou est-ce que ça va marquer un peu le procès dans toute sa longueur, par son émotion ou par les implications que ça a eu ? Ça, c'est une des questions qui nous reste et qui n'est pas encore tranchée du tout."