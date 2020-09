Procès "Charlie Hebdo" : les survivants de la tuerie appelés à la barre

Le cinquième jour du procès des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo sera consacré aux victimes. La veille, la cour d’assises spéciale a écouté le récit d'un enquêteur et visionné les photos et vidéos de la tuerie. Désormais, ce sont les survivants de cette attaque, ainsi que leurs proches, qui sont appelés à la barre pour venir témoigner. Ces auditions dureront plusieurs jours. Quasiment toutes les victimes ont prévu de s'exprimer.

"On veut essayer d'expliquer un certain nombre de choses"

"Je crois que ça fait des années que les victimes se préparent. Elles veulent dire les choses, elles veulent dire ce qu'elles ont ressenti, mais je sais que ça va être douloureux et difficile", explique à Europe 1 l’un de leurs avocats, maître Antoine Comte.

"C'est important parce qu'on veut essayer, non pas de supprimer la douleur qui sera toujours là pour les uns et les autres, mais on veut essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Comment on survit dans le manque, dans l'absence, dans la violence qui est encore là", poursuit l’avocat.

Certaines parties civiles sont déterminées à témoigner depuis le début. D'autres ont hésité jusqu'au dernier moment. Certaines ont préparé un texte sans être sûr de s'y tenir. Leurs auditions sont prévues sur plusieurs journées.