Prix Goncourt des lycéens : quand les écrivains rencontrent leur jeune public

Si l'attribution du Prix Goncourt est révolue, les auteurs sont toujours en lice pour une autre récompense. Le "casting" pour l'attribution du Prix Goncourt des lycéens bat son plein. Il s'agit de la troisième récompense la plus prestigieuse en France. Les lycéens ont deux mois pour lire les romans, avec l'aide des enseignants. Pendant cette intense période de lecture, sept rencontres régionales sont organisées entre auteurs et lycéens.

Pour obtenir le précieux sésame, les auteurs sont allés à la rencontre des lycéens pour échanger au sujet de leur œuvre littéraire. C'est le cas de Mohamed Mbougar Sarr. L'écrivain sénégalais vedette du moment, qui a fait les gros titres en raison de son couronnement en décrochant le Prix Goncourt le 3 novembre dernier, a déclaré à Europe 1 : "À chaque fois qu'on a des échanges avec eux, on se rend compte que leur lecture est extrêmement pratique. Quand je dis pratique, ça veut dire littéral - ils lisent bien le texte et les questions qu'ils en tirent, en partant d'un terrain très littéral, touchent à des choses beaucoup plus profondes. Je suis toujours très heureux d'échanger avec eux. C'était un très beau moment."

Un moment de symbiose

Un peu avant, c'était Elsa Fottorino qui se prêtait à l'exercice. Son roman raconte le viol qu'elle a subi il y a seize ans. L'émotion était palpable. "C'est très intense et très émouvant", a-t-elle salué. "Et je ne suis pas sortie complètement indemne de cette interview. Ce qui est surtout formidable, c'est de voir comment eux s'emparent de ces sujets là. On voit qu'ils ont lu et ça, c'est très, très gratifiant." Après les rencontres, les délibérations des délégués lycéens se retrouveront à Rennes. Le nom du lauréat 2021 sera dévoilé le 10 décembre.