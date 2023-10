Prévention attentats : à Lyon, les militaires de la force Sentinelle très visibles

La France menacée ? Ces derniers temps, le contexte international et national tendu a conduit le gouvernement à rehausser le 13 octobre dernier, à la suite du meurtre du professeur d'Arras Dominique Bernard, le plan Vigipirate au niveau le plus élevé "Urgence attentat". Cela se traduit notamment par un renforcement de l'opération "Sentinelle" où 7.000 militaires sont déployés de façon très visible partout en France et notamment dans les grandes villes. C'est le cas notamment à Lyon où Europe 1 a pu accompagner une patrouille "Sentinelle" en mission dans les rues de la ville.

Des habitants reconnaissants

"On se met en formation dynamique. On va faire un triangle, base en avant. On va patrouiller à 3, je serai juste derrière vous. Allez c'est parti". C'est une patrouille de sept militaires de la Légion Étrangère, qui se déplace aux abords de la place Bellecour. À sa tête, le capitaine Louis détaille l'objectif. "On patrouille en permanence dans la journée, partout en ville. Avec un dispositif qui est dissuasif, visible. Mais qui est également imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne patrouille jamais à heures fixes. Pour maintenir ce niveau de dissuasion et d'imprévisibilité qui pourrait dissuader un terroriste de passer à l'action", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Des patrouilles comme celle-ci, fusil d'assaut en bandoulière, il y en a beaucoup depuis 15 jours à Lyon. Dans les gares, près des stations de métro, ou à proximité des sites religieux, explique le capitaine. "Il faut aiguiser son regard pour surveiller les individus qui pourraient être menaçants. Ça nous est arrivés il y a encore peu de temps avec un individu proférant des menaces de mort à l'encontre des passants. L'individu a été pris en compte par la force Sentinelle puis, ensuite, par les forces de police", raconte le capitaine.

Une présence qui rassure les habitants à l'image de Lili qui vient spontanément voir les militaires. "Tenez messieurs : c'est un petit cadeau pour vous. Ce sont des chocolats de chez Voisin. Car je suis très solidaire et reconnaissante de ce qu'ils font. Je les trouve très courageux", reconnaît-elle. Petits cadeaux, sourires, pouces levés, des gestes fréquents qui montrent la grande acceptation des militaires par la population.