Prêtre attaqué à Lyon : "Notre pays a besoin d'unité", selon l'autorité orthodoxe

INTERVIEW

Samedi après-midi à Lyon, un prêtre orthodoxe grec a été grièvement blessé par balles alors qu'il fermait son église. Le tireur, un homme seul, est en fuite et l'arme, un fusil à canon scié, n'a pas été retrouvée. Un homme a néanmoins été interpellé sans que son identité ou que son implication n'aient été confirmées pour l'instant. Trois jours après l'attentat de la basilique de Nice, l'horreur frappe de nouveau. Monseigneur Emmanuel Adamakis, métropolite de l'Eglise orthodoxe de France et président de la conférence des évêques orthodoxes de France, appelle à "l'esprit d'unité" dans le pays sur Europe 1.

Un "esprit d'unité" nécessaire

"Notre pays a besoin de cet esprit d'unité", confie Mgr Emmanuel Adamakis. "Après les attentats, nous sommes tous indignés, de plus en plus unis. Tous les chrétiens mais aussi les musulmans, les juifs, les bouddhistes de notre pays. Ils ont exprimé leur indignation contre cette horreur. Nous voulons que la France reste un pays démocratique, de valeurs, mais aussi de sécurité, où nous avons la paix."

Le prêtre, Nikolaos Kakavelakis, âgé de 52 ans, visé par deux coups de feu, a été atteint au foie et à bout touchant. Il se trouve dans un état grave et a été hospitalisé. "On n'a pas de nouvelles vraiment directes", explique Mgr Emmanuel Adamakis, qui souligne avoir tout de même appris que le prêtre "allait mieux" par la présidente de la communauté. "L'enquête est en cours, on ne peut pas aller plus loin ni exclure toutes hypothèses", ajoute-t-il. Selon lui, le prêtre avait terminé son mandat il y a un mois et devait retourner prochainement en Grèce. Il vivait dans un logement de fonction derrière l'église.

Dialogue et cohabitation

Le métropolite de l'Eglise orthodoxe souligne une manipulation de la religion dans la multiplication des attaques en France. "Aucune religion nous dit d'aller tuer l'autre. Nous avons une pensée et un seul but : apporter la paix sur la terre", assure-t-il. "Nous travaillons ensemble. Toutes les religions se sont mises ensemble pour un climat de confiance et de cohabitation."

Le président de la conférence des évêques orthodoxes de France souhaite diffuser un message d'espoir et de confiance à destination des chrétiens, en ce jour de la Toussaint, mais plus largement à l'ensemble des Français. "La société d'aujourd'hui a besoin d'un espoir pour vivre demain, ensemble et pas divisé."