Présidentielle : une compagnie de bus rembourse le trajet des électeurs vers les urnes

Voici un bon moyen pour ne pas manquer le jour de l'élection. La compagnie privée Flixbus va reconduire son opération #JeVote pour les deux tours de l'élection présidentielle, les dimanches 10 et 24 avril. L'un des géants du secteur du transport de voyageurs sur route propose de rembourser les trajets des électeurs vers leur bureau de vote en bon d'achat, dans toute la France et dans la limite des 300 premières demandes.

Allez voter ! C'est la tournée de @FlixBus_FR ️ #electionpresidentielle2022#Elections2022#buscitoyen



Inciter les citoyens à aller voter

"Allez voter !", a lancé la compagnie de bus sur Twitter. Avec cette opération, Flixbus veut inciter les citoyens à se rendre à leur bureau de vote pour s'exprimer lors de l'élection. Le scrutin se déroule également en période de vacances scolaires, ce qui pourrait contraindre les déplacements de nombreux électeurs.

La compagnie de bus propose cette opération pour tout trajet réalisé les week-ends du 10 et du 24 avril. L'électeur devra envoyer par courriel un selfie devant son bureau de vote, avec sa carte électorale tamponnée et son numéro de réservation. Entre le 1er et le 14 mai, le voyageur recevra alors son bon d'achat d'une valeur égale à celle du trajet.