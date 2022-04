Présidentielle : plusieurs lycées bloqués à Paris avant le second tour

Des lycéens se sont à nouveau mobilisés jeudi à Paris, bloquant des établissements pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, après une première mobilisation mardi et dans le sillage du mouvement étudiant lancé la semaine dernière.

"On laisse entrer les prépas, mais pas les lycéens. On est là toute la journée pour nous faire entendre avant le second tour et s'il faut se mobiliser à nouveau après les vacances, on sera là", a expliqué à l'AFP Elias, 15 ans, en classe de Seconde, devant le collège-lycée Lavoisier situé dans le Ve arrondissement de Paris.

Une centaine de lycées bloquée dans la matinée

Une centaine de lycéens ont bloqué l'entrée de cet établissement en milieu de matinée dans une ambiance bon enfant, a constaté une journaliste de l'AFP. Sur les grilles de la porte d'entrée étaient accrochées différentes pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "pas de haine, ni de Le Pen", "la jeunesse emmerde le Front national" ou encore "3 ans (Giec) Urgence".

"Les questions relatives au climat ont été complètement étouffées par le Covid alors qu'il y a urgence à agir. On ne lâchera rien", estime Nabil, 17 ans, en Terminale.

"L'égalité hommes-femmes, l'éducation, rien ne va, donc on se révolte"

Un peu plus à l'est de la capitale, entre 150 et 200 lycéens étaient également mobilisés devant l'entrée du lycée Voltaire à la mi-journée. Ils en bloquaient l'accès avec des poubelles et un amas de barrières, vélos, devant une affiche sur laquelle était écrit "ni Macron, ni Le Pen", a constaté une autre journaliste de l'AFP.

"On est là parce qu'on n'est pas écoutés. On est en colère", a déclaré Paloma, 15 ans, en Seconde dans ce lycée du XIe arrondissement. "L'égalité hommes-femmes, l'éducation, rien ne va, donc on se révolte", a-t-elle ajouté. "Ça devient pénible de se faire oublier à chaque fois", estime aussi Charlotte, 15 ans. "On manifeste pour montrer qu'on est là et qu'on est contre ce qui se passe".

Les universités pas touchées pour le moment

Contacté par l'AFP, le rectorat de Paris a fait état en début d'après-midi de blocages toujours en cours aux lycées Voltaire et Lavoisier, aucun élève ne pouvant entrer. Des barrages filtrants étaient par ailleurs mis en place aux lycées Hélène Boucher, Jules Ferry et au lycée Paul Robert des Lilas en Seine-Saint-Denis. Le blocage au niveau du lycée Colbert était en revanche terminé, selon cette source.

En début de matinée, une trentaine d'étudiants s'étaient rassemblés devant France Universités à Paris pour tenter d'interpeller les présidents d'universités et leur demander de rouvrir les facultés fermées "pour empêcher les blocages".