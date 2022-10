Près de 3.000 foyers sans électricité dans l'Eure après les intempéries de dimanche

Près de 3.000 foyers étaient privés d'électricité dans l'Eure à la suite des intempéries de dimanche, a annoncé la préfecture du département normand dans un communiqué dans la nuit de dimanche à lundi. "2.900 foyers sont à cette heure privés d'électricité (chiffre en augmentation par rapport au point de 22h30), principalement à Bernay, Beuzeville, Asnières, Grossœuvre et Guichainville", indique la préfecture dans un point de situation transmis à 00h46, soulignant que les travaux de remise en état se poursuivaient.

@meteofrance a placé le département de l'#Eure en vigilance jaune #orages.



Entre 13h et 19h, des orages localement forts avec des cumuls importants vont circuler sur l'ensemble du département.



Soyez prudents et restez informés ⤵️@VigiMeteoFrance@sdis27pic.twitter.com/evWC3U2jCk — Préfet de l'Eure (@Prefet27) October 23, 2022

Des vents très violents

Au total, 64 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers. L'événement a nécessité le relogement de cinq adultes et cinq enfants. Aucun blessé n'est à déplorer, d'après la même source. Les vents et la grêle ont occasionné des dégâts localisés, notamment dans le secteur de Beuzeville et Pont-Audemer. Des rafales à 136 km/h ont été relevées à Beuzeville.

Près d'une quarantaine d #interventions pour une soixantaine de #sapeurspompiers@EureenNormandie principalement sur les secteurs de #Beuzeville et #PontAudemer

Aucun blessé, des toitures abîmées, des chutes de câbles ( NE PAS Y TOUCHER) et des caves inondées #restezVigilantshttps://t.co/BmI0BFERyi — Sapeurs-pompiers de l'Eure / SDIS27 (@sdis27) October 23, 2022

Dimanche soir, une "mini-tornade" s'est aussi abattue sur Conty, près d'Amiens dans la Somme. Un "phénomène violent" similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais.