Première édition de la Grande fête des enfants à Paris : un terrain de jeu géant pour les petits et les grands

La première édition de la Grande fête des enfants est organisée ce week-end à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, en partenariat avec Europe 1. Pour l'occasion, le lieu est transformé en terrain de jeu géant. Les enfants peuvent s'amuser sur 73 stands, et les parents retrouver leur âme de gosse.

Construire une fusée et créer un parfum ou assister à un spectacle de magie… La liste d'activités est grande comme l'énergie que vont dépenser les enfants ce week-end. Ceux qui ont une âme d'artiste pourront faire leurs preuves sur certains ateliers.

Light painting, enregistrement d'un vinyle…

"Il y aura une initiation au light painting, où on rentre dans une chambre noire pour faire des graphes en lumière, et il sera possible d'enregistrer son vinyle, son 45 tours en deux minutes. Vous enregistrez une chanson et vous pourrez repartir avec comme souvenir de la grande fête des enfants", détaille le programmateur du Festival de la Grande fête des enfants à la Cité des Sciences.

Et puis dès 16 heures, enfilez votre tenue de soirée. "On va retrouver d'abord une chorale d'une quarantaine de personnes, suivie d'un spectacle de premier cabaret des danseurs et danseuses du Paradis latin. Et en fin de journée, on aura un set de DJ pour faire danser tous les enfants et leurs parents", conclut le programmateur. Quoi de mieux que de faire la fête pour conclure l'année 2023 ?