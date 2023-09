Première baisse d'activité depuis trois ans : l'inquiétude des entreprises artisanales du bâtiment

L'inflation porte un coup dur au secteur du BTP. Selon une note de conjoncture de la Capeb, confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, le secteur connaît sa première baisse d'activité depuis trois ans. En cause, la flambée des prix des matières premières, la hausse des taux d'intérêt et la loi zéro artificialisation des sols. Une baisse de l'activité qui inquiète les premiers concernés.

Les Français modifient leur projet

Un chantier de couverture sur un pavillon, des travaux d'isolation par l’extérieur qui normalement assurent à Andréas Milet des commandes nombreuses. Pourtant, le patron des artisans bretons essuie des difficultés dans un secteur en tension. "On a quand même eu des difficultés sur l'ardoise, en provenance d'Espagne. On a eu des ruptures qui ont causé des hausses de prix, entraînant des hausses de prix de toutes les matières premières, puis la guerre en Ukraine, les problèmes énergétiques, d'approvisionnement et l'opportunisme...", témoigne-t-il.

De nombreuses causes qui entraînent donc l'augmentation des devis. "On est sur du 20 à 25% d'augmentation, ce qui est assez conséquent et c'est surtout en fait le manque de suivi des banques. Il y a beaucoup plus de refus de prêt donc des chantiers s'arrêtent, s'annulent ou qui se modifient. Les gens revoient à la baisse leur projet", détaille-t-il.

15 à 20% de chantiers en moins selon les régions

Concernant les projets de logements neufs, les difficultés sont encore plus importantes : 15 à 20% de chantiers en moins selon les régions. Ces artisans s'inquiètent, car ce sont eux, disent-ils, les baromètres du dynamisme économique du pays.