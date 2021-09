Avec la rentrée étudiante, l'aide alimentaire repart "en plein boom"

REPORTAGE

Après 18 mois de crise sanitaire, les étudiants font leur rentrée ce lundi en présentiel. Ils vont retrouver leurs cours magistraux, leur vie sociale et, pour certains, les colis alimentaires. Car beaucoup d'étudiants vivent dans une grande précarité et dépendent des associations d'aide aux plus démunis pour manger. A la fac de Luminy, à Marseille, l'association Vendredi 13 distribue de la nourriture aux étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir correctement.

"C'est reparti, c'est le plein boom"

Les bénévoles de l'association arrivent à bord d'une camionnette fumante et remplie à ras bord. "C'est reparti, c'est le plein boom", explique l'un d'eux. "On va certainement venir avec deux camions à partir de la semaine prochaine, parce qu'avec la queue qu'il y a, ça va être un peu juste en termes de distribution."

Devant le camion, une queue d'une centaine d'étudiants s'est déjà formée bien avant l'heure du rendez-vous. Premier arrivé, Lionel salue l'action des bénévoles : "C'est des visages familiers. C'est déjà une famille en quelque sorte. Ce qu'on nous donne déjà ici nous permet de nous en sortir".

Une aide indispensable

Dans ce campus, très excentré au sud de Marseille, ces étudiants peinent à joindre les deux bouts, à l'image de Myriem et de son budget alimentation dérisoire de 70 euros par mois. "Avec les études, je ne mange pas trop. En tant qu'étudiante, je n'ai pas de revenu, pas de travail. Donc je fais des économies extrêmes."

Ces étudiants s'estiment chanceux car dans les autres campus de la ville, la distribution alimentaire peine à démarrer faute de moyens.