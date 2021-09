Rentrée universitaire : ruée sur les jobs étudiants

REPORTAGE

Ce lundi, trois millions d'étudiants font leur retour sur le bans des universités. Une reprise en présentiel après un an et demi loin des amphis et souvent sans job étudiant en raison de la crise sanitaire. L'heure est donc à la recherche de petits boulots pour les étudiants. 40% d'entre eux cumulent un emploi et leurs études. Mais il n'est pas toujours facile de trouver un employeur qui s'adapte à son emploi du temps.

1.000 CV par semaine

Margaux, chargée de clientèle chez Student Pop, une start-up qui met en relation étudiants et entreprises, reçoit en ce moment plus de 1.000 CV par semaine. Alexandre, élève en école d'ingénieur, vient lui pour un entretien avec un prêt étudiant sur le dos. Il a toujours travaillé à côté dans la restauration et le soutien scolaire. Mais là, il aimerait aussi faire d'autres petits boulots. "Cet argent sert à financer en gros toute la vie qu'il y a autour de mes études et ensuite mettre un peu d'argent de côté", explique l'étudiant.

L'activité repart

Alexandre ne le sait pas encore, mais il va être retenu. L'activité repart. Une bouffée d'oxygène pour Ouriel Darmon, cofondateur de Student Pop. "La plupart des secteurs ont été complètement désorganisés par le vide et ils sont prêts à tenter l'expérience avec des personnes un peu moins expérimentées. Là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les étudiants dans l'hôtellerie restauration, dans la vente en boutique et même l'événementiel. Il y a de plus en plus de salons qui commencent à se réorganiser. Enfin, tous les secteurs reprennent."

Cette start-up conseille donc aux jeunes de taper à toutes les portes, même sans trop d'anticipation car des missions peuvent se trouver à la dernière minute.