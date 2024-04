Pourquoi promener votre chien sans laisse en forêt vous expose à 750 euros d'amende à partir de ce lundi

Attention si vous avez l'habitude de vous balader avec votre chien en forêt : à partir de ce lundi 15 avril et jusqu'au 30 juin, promener son animal sans laisse pourra exposer à une forte amende. Comme chaque année à cette période, il est obligatoire de tenir son chien en laisse lorsqu'il se balade en dehors des allées forestières. En cas de non-respect de cette règle, le propriétaire est passible d'une amende jusqu'à 750 euros.

L'objectif de cette mesure en vigueur depuis 1955 est simple : protéger la faune sauvage. En effet, comme l'explique l'Office National des Forêts (ONF) sur son site, "c'est à cette période précise que débute la mise à bas des mammifères et la nidification des oiseaux". S'ils ne sont pas tenus en laisse ou surveillés, les chiens peuvent déranger et stresser ces animaux forestiers et perturber leur reproduction, voire porter préjudice à la survie de leurs petits. En montagne, il est également nécessaire de garder son chien à proximité pour ne pas déranger les troupeaux.

Et le reste de l'année ?

De manière générale, tout au long de l'année, si les chiens peuvent se promener sans laisse, il est toutefois obligatoire de garder son animal de compagnie sous surveillance, et de ne pas le laisser s'éloigner à plus de 100 mètres. Aussi, il est "interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs", précise la loi de 1955.