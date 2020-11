Pourquoi l'expression "être dans de beaux draps" a un sens négatif

Stéphane Bern propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions que l'on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Ce lundi, l'animateur nous explique d'où vient "être dans de beaux draps" locution paradoxale qui, malgré une impression plutôt laudative, désigne en réalité une situation difficile.

Si vous avez la gaffe facile et la bourde efficace, ou que vous avez la faculté à vous mettre dans des situations rocambolesque, il se peut que vous vous exclamiez régulièrement que vous êtes dans de beaux draps. Une expression paradoxale, puisqu'on devrait plutôt être à son aise dans de beaux draps. Pour comprendre cette expression, il faut savoir qu'elle est apparue au 18e siècle. Les "draps" gardaient alors encore leur sens du Moyen-Âge, où ils désignaient les habits. Surtout, l'expression complète était à son origine "être dans de beaux draps blancs", comprenez donc "être dans de beaux habits blancs".

Draps blancs et draps sales

Or, au 18e siècle, la coutume veut que l’on habille en blanc, notamment lors de la messe, les personnes qui ont péché. Si vous aviez par exemple commis l’adultère, on vous habillait de blanc. Les fameux "beaux habits blancs" étaient donc à éviter. Ils étaient censé faire ressortir votre part d’ombre, et Jésus Christ lui-même fut revêtu d’un habit blanc lorsque qu'on le présenta à Ponce Pilate.

Au 19e siècle, le blanc prend rapidement une autre signification, symbolisant progressivement la pureté. Il devient alors la couleur privilégiée des robes des jeunes mariées de la bourgeoisie, afin d'appuyer l'idée de leur virginité. Un usage qui se répand ensuite dans toutes les couches de la société. Preuve que cette symbolique des couleurs est très culturelle, le blanc est au Japon la couleur traditionnellement allouée au deuil. Dans le même temps, l'expression est tronquée en "être dans de beaux draps", tout en voyant naître l'expression "être dans de sales draps", dont l'image est totalement opposée mais le sens et l'usage exactement les mêmes.

A l'étranger, on utilise d'autres images pour dire que l'on est dans de beaux draps ou dans le pétrin, expression équivalente et ô combien française. En Allemagne on dit ainsi être dans l'encre, alors qu’aux Pays-Bas on utilise l'expression "être dans la ratatouille". Mais c'est sans doute son équivalent portugais qui donne le moins envie de se mettre en mauvaise posture. On dit là-bas "estar em palpos de aranha", comprenez "être pris dans les mâchoires de l’araignée".