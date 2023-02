Pourquoi les hommes sont-ils plus dangereux sur la route ?

Damien aime rouler dans les rues de Lyon en faisant ronfler le moteur de sa Golf 8 GTI Sport, 300 chevaux sous le capot. S'il se déclare prudent, le jeune homme de 23 ans admet qu'il prend parfois des risques au volant… "Sur l'autoroute, j'avoue que j'ai pris des grosses vitesses. Le maximum que j'ai fait, c'est 270 km/h. Je fais une pointe, en sortie de péage, en moins d'une minute. Et puis, après on arrête tout, on se remet à 130km/h. C'est juste histoire de se faire un petit kiff." Un bilan 2022 dressé par la sécurité routière révèle que 4 personnes sur 5 décédées sur la route sont des hommes. Comment expliquer ces chiffres ?

Contrairement aux femmes, les hommes considèreraient la voiture comme un objet narcissique, un symbole de virilité, de puissance ou de réussite. Ce qu'admet Sadi, au volant de son SUV Lexus de 300 chevaux. Cela se transmet aux jeunes générations, surenchérit au micro d'Europe 1 ce père de famille : "Moi j'ai passé l'âge de la frime. Mais peut-être pour mon fils quand il me prend la voiture, pour frimer devant ses copains. C'est un peu masculin, en général. mais c'est pas méchant. C'est juste pour dire qu'on a une belle voiture, c'est tout. Ça montre votre côté 'aisé', et que vous avez réussi dans la vie."

Une majorité d'hommes chez les jeunes conducteurs

Un cliché qui a donc la peau dure et qu'il faut déconstruire de toute urgence estime la sécurité routière. En effet, il est urgent de sauver des vies sur la route. Et pour cause, les chiffres en témoignent : les hommes sont à 84% responsables des accidents mortels. Dans son nouveau spot publicitaire, la sécurité routière appelle les automobilistes masculins à faire preuve de vigilance : "L'homme que vous voulez être mais soyez un homme vivant." "La sécurité routière appelle les hommes à prendre conscience qu’en voiture, moto, vélo et même à pied, à kilomètres parcourus équivalents, ils se tuent considérablement plus que les femmes", peut-on lire sur le site.

La sécurité routière déconstruit les idées préconçues au sujet des hommes qui tiennent mieux l'alcool que les femmes. "Ne t'inquiète pas, deux verres ? Ça ne change rien à ma conduite", cite l'organisme. Mais les statistiques prouvent le contraire. En effet, 88% des jeunes conducteurs tués sont des hommes et 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes.