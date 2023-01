Pourquoi le jeu de société «Tu ris, tu perds» est-il accusé de racisme ?

Des blagues qui véhiculent des clichés sur la communauté noire, arabe, portugaise ou encore asiatique... Lundi, l'influenceuse Crazy Sally a publié sur Instagram une vidéo dans laquelle elle explique avoir été "choquée" par le jeu de société "Tu ris, tu perds", édité par la société Dujardin, qui consiste en "un duel de blagues pas drôles pour faire rire son adversaire". "Pas drôles", peut-être, mais pour l'influenceuse, le véritable problème réside dans le fait que le jeu de cartes véhiculerait "des blagues racistes ou du moins blindées de préjugés", comme elle l'écrit sur son compte.

"Quelle est la limite des blagues aujourd'hui ?"

Sur certaines des 270 cartes du jeu, on peut notamment lire "comment appelle-t-on un covoiturage en Afrique ? Un Bou ba Car (Boubakar)" ; "comment dit-on 'vol à l'arrachée' en arabe ? Vol à la Rachid" ou encore "comment appelle-t-on un autocar rempli de migrants ? un car louche (kehlouche)", un terme "extrêmement péjoratif qui dénigre les Noirs", explique Crazy Sally. Les accents, antillais ou asiatiques par exemple, sont aussi moqués dans le jeu.

"Pour vous, quelle est la limite des blagues aujourd'hui ? Suis-je trop sensible ou est-ce que la limite est bien dépassée dans ce jeu ?", se demande l'influenceuse.

Mais au départ, le concept de ce jeu de société provient d'une série de vidéos postées sur YouTube à partir de 2015 par l'humoriste Aziz Aboudrar et qui deviennent rapidement très populaires. L'une d'entre elles, tournée avec les joueurs du Paris Saint-Germain, dépasse même 14 millions de vues. Face à la polémique, Aziz Aboudrar s'est excusé sur son compte Instagram.

"Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu être blessées, froissées, attristées par certaines blagues du jeu maladroites, mais non mal intentionnées", écrit-il. "Toutes les blagues ont été tirées des différentes vidéos publiées sur ma chaîne YouTube entre 2017 et 2019. Nous allons avoir un échange avec les équipes pour retirer du jeu certaines cartes qui ont pu être mal interprétées", annonce le comédien.

De son côté, le site JouéClub a décidé de suspendre la vente du produit sur son site internet.