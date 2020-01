Pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes refuse d'associer son logo à un film sur les loups

Face aux loups, la région Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement du côté de ses éleveurs, qui se plaignent régulièrement des attaques sur leurs troupeaux. Une posture qui peut parfois se révéler délicate. Sorti le 15 janvier dernier, le film Marche avec les loups, un documentaire sur l'univers de cet animal et de ses migrations, est au cœur d'une polémique sur son territoire. La Région a tout simplement refusé d'apposer son logo sur les affiches du film, alors même qu'elle l'a indirectement subventionné via Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, une structure dont elle assure une grande partie du financement.

"Le logo de la Région est partout"

Pour le film, la participation de la Région représente 100.000 euros sur un budget total de 800.000 euros. Cette situation qui peut a priori sembler cocasse est dénoncée par Jean-Charles Kohlhaas, élu écologiste au conseil régional. "En fait le logo de la Région est partout, il est sur les costumes des fanfares, sur les habits des apprentis, sur les plateaux de cantines. Laurent Wauquiez met le logo de la région partout, et là comme par hasard, sur ce film, il n'y est pas", s'indigne-t-il au micro d'Europe 1.

Une chose est sûre, les premiers jours de sortie du film se sont déroulés dans une ambiance délétère. "Il semblerait, d'après ce que dit le réalisateur, que la FDSEA des Hautes-Alpes [la branche départementale du principal syndicat agricole FNSEA] ait appelé à boycotter le film", retrace l'élu qui s'interroge sur l'influence de cet épisode sur Laurent Wauquiez et la décision régionale. Jean-Charles Kohlhaas évoque par ailleurs "des menaces de mort" qu'aurait reçues le réalisateur.

"Des menaces de mort"

Grégory Faes, directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, confirme que la Région n'a pas voulu mettre son logo sur l'affiche. Mais, questionné par Europe 1, il indique qu'il n'y a pas matière à polémique : "Nous, nous ne sommes pas dans l'argument politique. On soutient des projets de films et d’œuvres. Puis la Région, elle, affirme sa position. C'était de distinguer bien les deux. C’était quelque chose d'assumé et qu'on a assumé dès le départ."

Reste que la beauté du film a été saluée par la critique.