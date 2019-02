Pourquoi la communauté chinoise s'est-elle implantée dans le 13ème arrondissement de Paris ?

LE TOUR DE LA QUESTION

En ce mardi 5 février, jour de nouvel an chinois, les pétards vont résonner notamment dans le 13ème arrondissement de Paris. "Le bruit des pétards, c'est ce que les Chinois adorent plus que tout. Les pétards font peur aux mauvais esprits", explique Marie Holzman, spécialiste de la Chine, au micro de Wendy Bouchard sur Europe 1.

Des vagues d'immigration à la fin des années 1970. Elle assure donc qu'il faut s'attendre à un "bruit maximal" dans le 13ème, car c'est là qu'est principalement implantée la communauté chinoise de Paris. "Les grosses arrivées" d'immigrés chinois en France ont eu lieu "au moment de la chute de Phnom Penh autour de 1978-1979". "Ils se sont installés dans le 13ème, là où Georges Pompidou qui était très modernisant, avait fait construire des tours, des barres d'immeubles."

Des logements dont les Français, et les Parisiens plus précisément, étaient peu friands. "Ils n'avaient aucune envie d'habiter dans une tour. Pour eux, les tours, c'était Sarcelles. Les Chinois, c'était le contraire. Ils aiment la modernité, ils voulaient tourner le dos à tout ce qu'ils fuyaient et ils ont été très heureux de trouver beaucoup d'appartements vides dans le 13ème arrondissement donc c'est un peu un concours de circonstances", analyse Marie Holzman.

"Plus de la moitié des Chinois qui vivent en France, vivent à Paris et en région parisienne." Elle précise par ailleurs que "près de 120.000 immigrés" ont ainsi été accueillis "en l'espace de quelques mois". Aujourd'hui, "plus de la moitié des Chinois qui vivent en France, vivent à Paris et en région parisienne", notamment à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Lognes en Seine-et-Marne ou encore Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne.