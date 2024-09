Pourquoi choisir le réseau de garages AD pour effectuer un changement d'embrayage ?

La couverture géographique pour une prise en charge à tout moment

Le réseau AD dispose de 2.300 garages répartis uniformément sur toute la France. Un déménagement ou un départ en vacances ne sauraient troubler une prise en charge de qualité. La proximité des services de carrosserie augmente vos chances de consulter avant les premiers signes d'usure. Prenez rendez-vous sans attendre pour un remplacement d'embrayage si vous décelez les dysfonctionnements suivants :

la pédale d'embrayage patine, ou au contraire est dure à enclencher,

elle reste coincée avant de suivre le mouvement de votre pied,

vous entendez un bruit ou un tressaillement provenant de l'embrayage (d'ordinaire silencieux),

une fuite ou une odeur suspecte proviennent de l’embrayage.

En attendant que les dernières technologies de détection des problèmes mécaniques fassent leur entrée sur le marché français, il convient de rester vigilant en toute circonstance.

Une expertise sur tout type de véhicule

Ne serait-ce que pour préserver votre garantie constructeur, il est primordial de se tourner vers un garagiste fiable afin de faire inspecter votre embrayage et assurer l'entretien de votre véhicule.

Quand faut-il changer son embrayage ?

Le kilométrage à respecter pour un changement d'embrayage varie d'une marque à l'autre. S'il est généralement recommandé de remplacer son embrayage tous les 100.000 à 150.000 km, mieux vaut se renseigner sur les particularités de son véhicule. La Peugeot 208, la voiture neuve la plus vendue en France en 2022, peut rouler entre 100.000 et 250.000 km avant de nécessiter un changement d'embrayage. Le cycle de vie de l'embrayage sur une Clio 3 requiert en revanche un remplacement tous les 100.000 à 150.000 km.

Lorsque vous vous tournez vers des professionnels certifiés tels que ceux à votre service chez AD, vous bénéficiez des avantages suivants :

la conservation de votre garantie constructeur, grâce aux documents fournis (assurant une meilleure revente),

la sécurité au volant, avec des interventions expertes,

la réduction de votre facture de garagiste, grâce à un travail ciblé et sérieux,

la prise en charge par des services en carrosserie agréés par les plus grandes compagnies d'assurance,

des conseils avisés pour prendre soin de la mécanique de votre véhicule.

Des experts à votre service

Un remplacement d'embrayage renvoie à différentes prestations. Les pièces à changer varient selon le modèle de votre véhicule, votre style de conduite et le kilométrage. Outre le disque d'embrayage, le plateau de pression et la butée, cette prestation peut aussi comprendre le remplacement du volant moteur, des joints d'étanchéité et des câbles hydrauliques. La vidange du liquide d'embrayage est souvent nécessaire.

Négliger son embrayage peut entraîner de graves conséquences, dont l'usure des pièces maîtresses connexes. Afin d'éviter la panne ainsi que des frais de réparation exorbitants, adressez-vous toujours à un garagiste de confiance.

Profitez des conseils experts des carrossiers AD lorsque vous envisagez un long voyage ou en préparation au contrôle technique. AD noue une relation de confiance avec chacun de ses clients et vous retrouve dans toute la France.