Pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes, des tabacologues se lancent sur Tiktok

Pour parler aux jeunes de tabac, Ketty Deléris semble avoir trouvé la recette. Elle est addictologue-tabacologue pour la Mission interministérielle de lutte contre les addictions (Mildeca). Mais elle est aussi influenceuse, avec pas moins de 200.000 abonnés sur Tiktok. Et son truc à elle, c'est de jouer sur l'optimisme.

"Sur Tiktok, j’ai une rubrique qui s’appelle la danse de la joie. Quand les jeunes me laissent un commentaire pour me dire qu’ils ont arrêté de fumer, je célèbre leur victoire avec une petite danse pour les encourager et leur dire qu’ils ont fait le bon choix", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Convaincre les plus jeunes

Derrière le côté ludique, il y a des contenus sérieux et sourcés. L’objectif est de donner une information juste et fiable, mais aussi de dépoussiérer l’image du tabacologue. Un premier pas vers le sevrage : "Les jeunes n’osent pas forcément appeler la ligne de tabac info service, n’osent pas forcément aller en consultation" explique la tabacologue qui fait également des consultations pour la sécurité sociale. "Grâce à ce compte, ils me voient dans mon bureau, ils se disent 'pourquoi pas y aller' et qu’on n'est pas de vieux derrière notre bureau à juste coller des patchs de nicotine. Ils remarquent qu’on prend en compte la personne en elle-même".

Et ça a marché pour Pierre-Antoine. Après près de huit ans de tabagisme, à raison de 10 cigarettes par jour, parfois plus, il est aujourd’hui, non-fumeur. Le jeune homme est tombé sur les vidéos de Ketty Deléris pendant le mois sans tabac l’année dernière. C’est grâce à elle qu’il a commandé son premier pack pour arrêter de fumer et qu’il a pris son premier rendez-vous avec une tabacologue via le numéro 3989, dont il n’avait jamais entendu parler.

"Ça me booste"

"Ketty donne vraiment des conseils qui sont vraiment utiles. Avec ses vidéos, on dirait presque que l’arrêt du tabac est comme un jeu, en fait", souligne-t-il. "C’est vraiment motivant de voir qu’on est pas tout seul et qu’il y a des gens qui sont là pour nous aider, nous écouter. Là, ça fait un an que je continue à regarder toutes les vidéos. Ça me booste et ça me rappelle que j’ai fait du chemin".

Et il n’est pas trop tard pour s’y mettre aussi. Pendant tout le mois de novembre, Ketty Deléris publiera une vidéo-conseil et répondra aux questions de ses abonnés dans les commentaires.