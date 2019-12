Fêtes de fin d'année : des champagnes écolos, ça existe !

Sapin naturel, dinde bio et huîtres issues de producteurs locaux... La tendance pour ces fêtes de fin d'année est à la préservation de l'environnement. Et, cela passe aussi par le choix du champagne. Europe 1 vous conseille trois champagnes engagés pour consommer responsable pendant les fêtes.

Pour les vegans

Le mode de vie vegan a lui aussi conquis le champagne, avec le Champagne V, produit par l’humoriste Raphaël Mezrahi qui s’est associé au vigneron Thomas Cheurlin. Mais qu'est ce qu'un champagne vegan ? "Dans sa phase de filtration généralement, la colle que l'on utilise pour clarifier le mélange permettant d'enlever les impuretés est d'origine animale", rappelle Marion Sauveur. "Là, on clarifie le champagne sans utiliser ces produits et en triant dès le début de la récolte". Grâce à ce mode de production responsable, le Champagne V a reçu la certification "Haute valeur environnementale". Ce champagne est disponible en Blanc de blancs (40% pinot blanc et 60% chardonnay) et sera bientôt vendu dans certains supermarchés.

Prix : 34,90 euros la bouteille

Pour les amoureux de la nature

Le champagne des Domaines Jeeper avec les cuvées "Esprit Nature" est quant à lui éco reponsable, puisque pour chaque bouteille achetée cette année, les producteurs s'engagent à planter un arbre. À long terme, ils ont pour objectif de reboiser d'anciennes terres agricoles. Comme preuve de leur engagement environnemental, les domaines ont reçu les certifications 'Viticulture durable de champagne' et 'Haute valeur environnementale'. Ce champagne est composé de 50% de chardonnay, de 30% de pinot noir et de 20% de pinot meunier.

Prix : à partir de 30 euros la bouteille

Pour les écolos

Le champagne de la Maison Vouette et Sorbée, lui, réalisé de manière biologique, grâce à cinq hectares de vigne cultivés en biodynamie. Baptisé "Le fidèle extra brut", il est composé de 100% pinot noir.

Prix : 50 euros la bouteille