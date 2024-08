Pour faire face aux risques d'incendie, les pompiers du sud-ouest anticipent le phénomène avec des nouveaux équipements

Au cœur de l'été, Bernard Rablade, président de la section DFCI de Belin-Béliet dans le sud Gironde, part en patrouille tous les jours. Il utilise une application pour le géolocaliser : "On a aussi la possibilité de faire du constat sur le terrain si on trouve des dépôts sauvages et si on observe des comportements anormaux".

"Le but, c'est de se faire voir"

À bord de son pick-up jaune, l'un des premiers livrés l'an dernier, Bernard parcourt la forêt dans une zone prédéfinie : "Le but, c'est de se faire voir, de faire comprendre aux gens qu'on est les acteurs de cette prévention. Et puis le cas échéant, si on trouve des promeneurs, ce qui est de plus en plus le cas, de pouvoir discuter avec eux".

Les nouveautés de 2024 ce sont des cuves de 650 litres avec une lance pour prévenir des débuts d'incendie. Nicolas Plessis, recruté cet hiver, est agent de surveillance forestière : "Sur les mises en place, par exemple des pick-ups, il y a une citerne d'incendie. Il faut les sensibiliser sur l'usage de ce kit, comment on l'utilise. Il faut essayer de leur faciliter la chose".

Depuis l'épisode d'il y a deux ans, la DFCI Aquitaine reçoit une enveloppe spéciale de l'État. 1,8 million d'euros ont été débloqués en 2023 pour prévenir les risques d'incendie. Plus de deux millions d'euros cette année. Les équipes de la DFCI sont composées de plus de 1.000 patrouilleurs bénévoles qui sont là pour nous protéger.