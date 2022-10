Pour faire des économies de chauffage, la Mayenne adopte le pull-over

18 degrés et pas un de plus lors des surcharges du réseau. Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, le gouvernement compte bien se montrer exemplaire cet hiver pour faire face à la situation. Ainsi, dans les équipements sportifs et dans les bureaux de l'État, le chauffage ne devra pas dépasser les 19 degrés. Et en cas d'Ecowatt rouge, qui alerte d'une mauvaise situation sur le réseau électrique, la température sera abaissée à 18 degrés. Alors en Mayenne, on prend déjà les devants.

Baisser le chauffage dès le vendredi en prévision du week-end

"On a pris 53 mesures comme le numéro de notre département", indique son président Olivier Richefou à Europe 1. Autre idée, le département a décidé d'instaurer une journée du pull-over. "On va appliquer la règle des 19 degrés dans tous les bâtiments. Et puis, comme week-end nous allons couper le chauffage, et bien dès le vendredi, nous anticipons cet arrêt du chauffage en baissant déjà la température à 17 ou 18 degrés selon les conditions atmosphériques", explique le président du conseil départemental.

"Et donc, on a voulu symboliquement appeler cette journée "la journée du pull-over", parce qu'on mettra sans doute un pull-over un peu plus chaud. C'est un petit clin d'œil au friday wear qui existait à une époque où on pouvait arriver en tenue décontractée le vendredi au travail. Et bien là on arrivera au travail le vendredi avec un pull pour supporter cette fraîcheur un peu plus importante", conclut-il.