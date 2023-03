Populère : la première marque de vêtements fabriquée en milieu carcéral

C'est la première marque de vêtements produite en prison. Une créatrice vient de lancer Populère : des t-shirts et des sacs en coton créés dans des ateliers installés dans une prison près de Toulouse. Cela permet aux détenus de gagner un peu d'argent, d'apprendre un métier et de commencer leur réinsertion. Europe 1 est allée à la rencontre de la créatrice de Populère.

"Un facteur de protection contre la récidive"

Après avoir longtemps travaillé en prison comme conseillère pénitentiaire et en voyant les bienfaits du travail pour la réinsertion des détenus, Mathilde Cervières a décidé de lancer la marque Populère. Les ateliers ont lieu deux jours par semaines et quatre postes sont installés au sein de la prison de Seysses. "On est sur quatre machines à coudre pour faire les étapes de fabrication des t-shirts de A à Z. On commence à la découpe et on termine avec la presse. On est vraiment sur l'idée de transmettre des compétences techniques aux détenus et surtout, parce qu'on sait très bien que le travail, c'est le premier facteur de protection contre la récidive", précise la créatrice.

"Les chiffres le montrent. C'est travailler sur le rapport à l'autorité, sur le lien social, sur l'entraide, sur la relation à l'autre aussi. Beaucoup sont en demande de travailler. Il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre. L'offre est insuffisante", conclut-elle. Mathilde Cervières a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule avec pour objectif de vendre 250 t-shirts. L'idée ensuite est de développer Populère, de proposer des partenariats avec d'autres marques et à terme de pouvoir proposer plus d'heures aux détenus et d'en embaucher davantage.