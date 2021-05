Policier tué à Avignon : une interpellation dans le cadre de l'enquête

Un homme soupçonné d'avoir été présent mercredi soir à Avignon près du point de deal où un policier a été tué lors d'une intervention a été interpellé jeudi dans le cadre de l'enquête, indique une source policière. L'homme a été placé en garde à vue au commissariat d'Avignon. Deux hommes, le tireur et un complice, qui ont pris la fuite après la fusillade, sont activement recherchés par les enquêteurs de la police judiciaire chargée de l'enquête sous l'autorité du parquet d'Avignon.

Une intervention sur un "lieu très sensible en matière de stup'"

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place mercredi soir, doit à nouveau rencontrer les policiers d'Avignon dans la matinée. Mercredi soir, vers 18h30, le policier décédé et son équipage avaient été envoyés "pour un attroupement sur la voie publique autour d’un point de deal", selon le ministre de l'Intérieur.

À leur arrivée sur les lieux, un "lieu très sensible en matière de stup'" selon le délégué syndical Unité SGP-Police Grand Sud Bruno Bartocetti, l'équipage a contrôlé le groupe présent : au cours de cette intervention, une des personnes présentes aurait fait feu "à plusieurs reprises" sur le fonctionnaire de police. Les autres policiers présents ont riposté, sans pouvoir interpeller l'auteur des tirs qui a pris la fuite - "en trottinette", selon une source policière. Malgré l'intervention de ses collègues et des sapeurs-pompiers, la victime, un homme de 36 ans pacsé et père de deux enfants, est décédée.