Avignon : un policier tué par balle lors d'un contrôle sur un point de stupéfiants

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi la mort d'un policier, tué lors d'une opération antidrogue à Avignon au cours de laquelle plusieurs policiers ont été pris pour cible par des tirs. La PJ de Montpellier a été saisie de l’enquête. "Tout est mis en œuvre pour que cet acte odieux ne reste pas impuni", a souligné le chef du gouvernement sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'il se rendait sur place mercredi soir, évoquant un "terrible drame" et précisant que plusieurs policiers avaient été la cible de tirs.

Le suspect a pris la fuite

D’après les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient produits vers 18h30 pendant un contrôle sur un point de stupéfiants. L’équipage de police dont faisait partie le policier tué par balle, âgé de 36 ans et pacsé, avait été appelé pour "des perturbateurs en centre-ville à proximité d'un point de deal", selon une source policière.

Sur place, ils "auraient constaté une transaction" de stupéfiants, réalisé un contrôle et "tenté d'interpeller plusieurs individus se livrant à la revente de stupéfiants". Un suspect sort alors une arme et "fait feu à plusieurs reprises", selon la même source, touchant à bout portant le policier avant de prendre la fuite à trottinette. La PJ de Montpellier a été saisie de l’enquête. Pompiers et policiers sont actuellement sur place.