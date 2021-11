Podcast pour enfants : Amélia et Granny sont de retour !

PODCAST

Savez-vous comment ont été peintes les superbes fresques murales à l'intérieur de la grotte de Lascaux ? Comment Christophe Colomb a-t-il préparé son voyage vers l'Amérique ? Qui était la vraie Pocahontas ? Et pourquoi la chienne Laïka a-t-elle été envoyée dans l'Espace par les Soviétiques en pleine Guerre Froide ? Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans les 4 nouveaux épisodes du podcast "Les Voyages d'Amélia au coeur de l'Histoire", co-produit par Europe 1 Studio et Deezer, en partenariat avec Bloom, la radio des enfants. A écouter sans attendre... et à réécouter pour tout apprendre !

Amélia, une petite fille de 10 ans qui n'a peur de rien, et Granny, la vieille antiquaire qui vit au coin de la rue, sont donc de retour pour de nouvelles aventures qui vont les entraîner de la Préhistoire au Cosmodrome de Baïkonour, en passant par Lisbonne au XVe siècle. Grimpant dans leur ascenseur temporel, elles vont multiplier les voyages... en espérant ne pas croiser trop souvent la route du méchant Nazbroc, un vil personnage qui a décidé de perturber le passé.

Les comédiennes Nathalie Homs et Camille Aguilar incarnent les personnages de Granny et d'Amélia. Mais saurez-vous reconnaître qui s'est glissé dans la peau des autres personnages ? Ce sont toutes des voix que vous connaissez bien si vous écoutez l'antenne d'Europe 1, le matin, à midi et jusque tard dans la nuit... Pour ces quatre nouveaux épisodes, Julia Vignali, Olivier Delacroix, Didier Barbelivien, Nicolas Carreau, Anissa Haddadi ou encore Frédéric Taddéi ont accepté de voyager dans le temps eux aussi !

Conçus comme une déclinaison pour les enfants du podcast de référence sur l’Histoire d’Europe 1 "Au cœur de l’Histoire", "Les voyages d’Amélia" s’adressent plus spécifiquement aux 7-11 ans... mais aussi à leur famille, petits et grands aventuriers compris.