PODCAST. Ils vous racontent leur chemin vers la résilience

PODCAST

Sigolène Vinson, ancienne avocate et chroniqueuse judiciaire, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo, Chloé Verlhac, veuve du caricaturiste Tignous assassiné le 7 janvier 2015, le musicien, écrivain et réalisateur Mathias Malzieu, touché par une maladie rare ou encore Timothée Adolphe, athlète paralympique devenu aveugle alors qu'il n'avait pas 20 ans.

Toutes et tous ont vécu un traumatisme violent. Après un chemin fait de petits pas, ils ont réussi à réinventer leur vie d'après. Chaque semaine dans "Le Son de vie", un podcast original Europe 1 Studio, ils et elles se racontent au micro du journaliste Sébastien Guyot au travers les sons, les bruits, les musiques et parfois les silences de leurs vie.

"Le Son de vie" est un podcast Europe 1 studio Auteur : Sébastien Guyot

Réalisation : Julien Tharaud

Cheffe de projet édito : Fannie Rascle

Diffusion et édition : Clémence Olivier

Graphisme : Mikaël Reichardt

Episode 1 : Sigolène Vinson : se reconstruire après l’attentat de Charlie Hebdo

Le 7 janvier 2015, l’ancienne avocate et chroniqueuse judiciaire Sigolène Vinson était dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Elle a survécu à l’attentat. Dans « Le Son de Vie », le nouveau podcast d’Europe 1 Studio sur la résilience, elle raconte à travers les bruits et les musiques de sa vie, son chemin pour surmonter la douleur et inventer son monde d’après.