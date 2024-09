PME EnterPRIZE 2024 : découvrez les héros français de la durabilité

SPONSORISÉ

Depuis 2020, l’assureur italien Generali célèbre les TPE/PME durables au travers du concours PME EnterPRIZE. Ce prix récompense les entreprises européennes, de 5 à 300 employés, engagées dans des actions durables et qui se démarquent par leur impact positif.

Cette année, le double lauréat de la catégorie « Environnement » et du prix « Coup de Cœur Europe 1 » est l’entreprise de panneaux solaires ultra-légers CréaWatt Group’. Fondée en 2020, CréaWatt Group’ couvre l'ensemble de la chaîne de valeur solaire : de la conception à la fabrication, jusqu’à l’installation et la maintenance. Installée à Amilly dans le Loiret, CréaWatt produit des panneaux solaires innovants, 6 fois plus légers qu’un panneau solaire classique, et qui ont la particularité de s’adapter à une variété de toitures sans altérer la charpente. Cette PME a particulièrement retenu l’attention du jury en s’inscrivant dans la dynamique du « Made in France ». L’entreprise cherche à réduire l'empreinte carbone de sa production et à créer en France une nouvelle ligne d’assemblage de panneaux, identique à celle implantée en Chine. ​.

Le palmarès de PME EnterPRIZE met également à l’honneur cette année dans la catégorie « Social » le traiteur inclusif Biscornu. Cette entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire installée à Colombes (92) offre des opportunités d'emploi aux personnes en situation de handicap. Ainsi la totalité des commis de cuisine de Biscornu sont reconnus comme travailleurs handicapés et 60% de l’effectif total est en situation de handicap. L’entreprise emploie également des collaborateurs porteurs de handicap aux profils neuro-atypiques (autisme, trisomie 21, troubles “dys”…), souvent tenus en marge du marché du travail, montrant qu’une autre voie est possible, celle de l’inclusion par le travail.

Enfin, le prix « Coup de cœur Generali » revient cette année à Yuniboat. Cette entreprise française basée à Batz-sur-Mer (44) est spécialisée dans le reconditionnement de bateaux dans une logique éco-circulaire. Yuniboat est le premier chantier de ce type en France. Objectif affiché : redonner une seconde vie aux bateaux en les remettant en état de naviguer en toute sécurité. Alors que les bateaux ont une durée de vie de 40 ans, ils ne passent pourtant en moyenne qu'une seule année en mer. Yuniboat est également engagée dans la réduction de l’impact environnemental de la plaisance. Ils conçoivent et commercialisent des bateaux reconditionnés et ont développé le premier réseau de chantiers navals itinérant en France. L’entreprise intègre enfin des technologies innovantes à impact positif, comme le moteur électrique, l’antifouling écologique, et le moteur fonctionnant au biocarburant.

Précédent la remise des prix, un débat s’est tenu sur le thème : "Risques et résilience des PME en France et dans le monde". Hubert Tondeur, Vice-Président du Conseil National de l'Ordre des Experts Comptables, en charge du développement durable et des affaires internationales, titulaire de la chaire Comptabilité et Gouvernance du CNAM a évoqué les nouvelles exigences en matière de gestion des risques et de gouvernance qui pèsent sur les PME et TPE. « Les PME vont être confrontées à des défis sur le plan social, économique et de gouvernance, a-t-il expliqué. Mais même si elles ne sont pas au titre des critères de retenus de taille dans le périmètre de la CSRD, elles le sont indirectement au titre des concepts comme celui de la chaine de valeur et de celui de la nécessaire mutation des modèles économiques ». Blaise Bourgeois, Membre du Comité Exécutif de Generali France, en charge de la technique assurance et du Generali Climate Lab a lui souligné l’accroissement en intensité et en sévérité des catastrophes naturelles en France et leur impact sur l’activité des entreprises. « Chez Generali, nous proposons aux TPE PME différents services d'accès aux données et de diagnostics qui leur permettent de mieux connaître leurs vulnérabilités pour développer de concert des solutions sur mesure pour accroître leur résilience face aux risques ».

L’assureur a d’ailleurs annoncé la sortie en 2025* du site Internet de prévention « Ensemble face aux risques » pour les entreprises. Enfin Marc Espieux, Fondateur et Directeur Général de Riskcare a évoqué la montée en puissance des risques technologiques et industriels. « Globalement, nous allons avoir de plus de plus d’exposition aux risques, du fait de l’utilisation de technologies nouvelles autour de l’hydrogène ou du lithium par exemple », a-t-il précisé.

*Ensemble face aux risques est une plateforme digitale gratuite et accessible à tous les particuliers qui, à partir d’une simple adresse, dresse le diagnostic d’exposition aux risques d’une habitation et donne des conseils de prévention : Ensemble Face aux Risques Generali (EFAR), l’alternative à Géorisques