Plus de 2.000 dollars l'once d'or : l'occasion de revendre ses bijoux ?

À plus de 2.000 dollars l'once, soit un peu plus de 60.000 euros le kilo, le prix de l'or a battu lundi son record historique. Conséquence : les vendeurs d'or se ruent dans les bureaux de change. Observant que le prix de l'or était monté, Pierre a décidé de vendre son lingot, gardé pendant 30 ans, pour payer le projet de rénovation d'une maison. "Je l'avais eu en héritage de mes parents. J'avais calculé, ça fait du 4,5% de placement par an, et sur 30 ans, ça l'a amené à quintupler quand même", raconte-t-il.

Une plus-value de 50.000 euros

Pierre a ainsi fait une plus-value de 50.000 euros. Face à la montée de l'or, Camille, 30 ans, a, elle aussi, décidé de pousser la porte d'une agence parisienne, par curiosité, dit-elle. "J'ai présenté un bijou de ma grand-mère que je ne mets pas. On peut toujours être joueur et attendre que ça augmente encore plus, mais bon..." Déçue par le prix proposé, Camille est finalement allée faire expertiser son collier un peu loin dans la rue.

Antoine Tahar, directeur d'une agence Godot & Fils, voit beaucoup de vendeurs et d'acheteurs d'or. "Quand il y a une accélération des cours, ça les force à acheter parce qu'ils ne veulent pas avoir un train de retard. Plus on a un avenir géopolitique sombre, plus les gens vont être confortés dans l'achat d'or", affirme cet expert qui se dit convaincu que l'or augmentera encore dans les prochaines années.