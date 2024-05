Pluie-inondation : la Charente-Maritime et la Gironde placées en vigilance orange

Le temps mardi sera ensoleillé dans le Sud-Est mais restera instable dans le reste du pays, alors que deux départements de Nouvelle-Aquitaine sont placés en vigilance orange pluies-inondations, selon Météo-France. La Charente-Maritime et la Gironde sont sous vigilance orange, en raison de fortes précipitations. Mardi matin apportera de la pluie localement orageuse des Alpes au Grand Est. Cette perturbation se prolongera jusqu'au Nord des Hauts-de-France, de la Lorraine et de l'Alsace.

Temps instable sur le reste du pays

Dans le Sud-Est, les plaines du Languedoc jusqu'à la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, retrouveront un temps bien ensoleillé dans l'ensemble, avec un risque d'averses limité au relief de l'Ile de Beauté dans l'après-midi. Le reste du pays restera exposé à un temps instable avec des averses et parfois des orages. Les ondées orageuses seront fréquentes dès le matin sur un grand quart nord-ouest jusqu'au Nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Elles s'étendront aux régions de l'Est l'après-midi, et se multiplieront sur le relief et le piémont des Pyrénées, puis déborderont jusqu'aux plages des Pyrénées-Orientales.

Tramontane et vent d'Ouest souffleront jusqu'à 50/60 km/h en rafales du Golfe du Lion à la Côte d'Azur, jusqu'à 80 l'après-midi sur le relief et les caps corses. Le vent d'Ouest à Nord-Ouest sera également plus sensible sur la façade atlantique et le Sud-Ouest: il soufflera autour de 50 km/h en rafales.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés, et entre 12 et localement 16 autour de la Méditerranée. Les maximales atteindront 22 à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen, 17 à 21 degrés sur le reste du pays avec localement 15/16 sur les côtes de Manche et en Limousin.