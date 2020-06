Pitbull ayant attaqué une septuagénaire : une mère et son fils mis en examen

Une mère et son fils d'une vingtaine d'années ont été mis en examen samedi après que leur chien, un pitbull qui ne portait pas de muselière, a attaqué et grièvement blessé une septuagénaire jeudi, a-t-on appris auprès du parquet de Nîmes.

Mis en examen pour blessures involontaires par agression d'un chien de première catégorie

Ils ont été mis en examen pour blessures involontaires par agression d'un chien de première catégorie avec la circonstance aggravante qu'il n'avait pas de muselière, et placés sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet. Jeudi, une femme de 75 ans avait été transférée dans un état critique vers Marseille après avoir été attaquée au visage et à la gorge par leur pitbull, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Son état s'est depuis amélioré, selon le parquet nîmois.

Trois femmes attaquées

Avant d'être finalement abattu, le chien dangereux, qui n'était pas tenu en laisse et avait échappé à son propriétaire, avait attaqué trois femmes de 75, 70 et 33 ans. Grièvement blessée, la femme de 75 ans avait été évacuée par hélicoptère vers Marseille. Les deux autres femmes, mordues aux jambes et légèrement blessées, ont elles été transférées vers Avignon.