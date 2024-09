PFAS dans l'eau : Veolia assure que «plus de 99%» de ses points de prélèvement respectent les seuils

Veolia a terminé sa campagne d'analyse nationale sur la teneur en polluants éternels, les PFAS, de tous les points de production d'eau que l'entreprise gère en France, et assure mercredi que la quasi totalité d'entre eux sont conformes aux seuils de qualité en vigueur. A la fin de cette campagne, qui concernait plus de 2.400 points de prélèvement d'eau potable desservant plus de 20 millions d'habitants, "Veolia peut attester de la conformité de l’eau potable au regard des normes PFAS pour plus de 99% de ses points de prélèvement", affirme l'entreprise dans son communiqué.

Ces analyses, entamées en novembre, portaient sur les "20 PFAS réglementés dans l'eau potable en France", explique Veolia. Massivement présentes dans la vie courante (poêles en Téflon, emballages alimentaires, textiles, automobiles...), ces substances per- et polyfluoroalkylés appelées PFAS doivent leur surnom à leur cycle de vie très long et, pour certaines, à leur effet néfaste sur la santé.

En 2026, les PFAS seront intégrés aux programmes réglementaires de contrôle sanitaire

"Dans les cas de dépassement des limites de qualité, le rôle de Veolia est d’accompagner la collectivité dans l’information qu’elle effectue auprès de ses usagers sur la qualité de l’eau distribuée, ainsi que dans le plan d’action de retour à la normale", indique le groupe dans son communiqué, sans révéler quels points de prélèvements sont concernés. La campagne de détection menée par Veolia permet au groupe d'anticiper "l'obligation des autorités sanitaires", rappelle l'entreprise dans son communiqué.

A partir de 2026, les PFAS seront intégrés aux programmes réglementaires de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, selon une directive européenne. Mais les seuils de qualité ont été intégrés au cadre réglementaire français dès 2023 en cas de recherche anticipée mise en place en fonction des contextes locaux et de détection. Veolia assure par ailleurs avoir investi "dans un dispositif de solutions avancées", avec "plus de 30 unités de traitement mobiles pour apporter une réponse adéquate en cas d’émergence des pollutions sur le territoire".

Les PFAS ont récemment fait l'objet de nombreux débats. Après l'Assemblée nationale et malgré quelques réserves du gouvernement, le Sénat a adopté fin mai une proposition de loi écologiste pour restreindre la fabrication et la vente de produits contenant ces polluants éternels, massivement présents dans la vie courante.