Trafic interrompu à la gare de l'Est : la galère des usagers bloqués

À la gare de l'Est, les voyageurs écoutent les annonces émises par les haut-parleurs dans le calme et consultent les panneaux d'affichage. Le trafic est interrompu depuis mardi matin en raison d'un "incendie volontaire sur des câbles électriques", a annoncé la SNCF. Les usagers sont orientés par des volontaires en gilets rouges. Kylian devait se rendre en Allemagne pour un déplacement professionnel. "J'aurais dû rester couché", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"Je n'aurais pas dû me lever à 6 heures. Aucun train, tout est annulé... C'est un peu la panique. J'ai essayé de voir pour les bus ou le covoiturage, mais bon, c'est compliqué pour aller jusque dans l'Est, c'est un peu cher aussi. Mais ça va, ce n'est pas trop urgent." C'est un "acte de vandalisme inadmissible", a dénoncé ce mardi matin une cadre de la SNCF.

41 millions de voyageurs par an

Que sait-on à l'heure actuelle ? Vers 3 heures du matin, un caniveau qui contient le câblage électrique des panneaux d'affichage a été ouvert. Le feu y a été mis, 48 câbles ont brûlé. Impossible donc d'assurer la sécurité des voyageurs des TGV, TER et de la ligne P. Quelques trains ont pu être déviés vers la gare du Nord. 41 millions de voyageurs circulent chaque année ici gare de l'Est, qui dessert le Grand Est de la France et quelques pays frontaliers.