Permis de conduire : le Parlement européen se prononce contre l'obligation d'une visite médicale tous les 15 ans

C'était une décision attendue. Les députés européens ont voté contre l'obligation, pour les automobilistes, de conditionner la validité de leur permis de conduire à une visite médicale tous les 15 ans, " afin d’éviter les discriminations et de garantir leur droit à la libre circulation et à la participation à la vie économique et sociale".

La décision reviendra à chaque pays

Les eurodéputés ont néanmoins "accepté que les conducteurs évaluent leur propre aptitude à conduire lors de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire", précise le Parlement européen dans un communiqué. Il reviendra alors à chaque pays de décider, de façon souveraine, " si l'auto-évaluation doit être remplacée par un examen médical avec un ensemble minimum de contrôles sur la vue et les conditions cardiovasculaires des conducteurs, entre autres".

Le Parlement enjoint tout de même les États membres à déployer "davantage d'efforts pour sensibiliser le public aux signaux mentaux et physiques qui peuvent mettre une personne en danger lorsqu'elle conduit". Le texte, porté par l'eurodéputée écologiste Karima Delli n'a donc pas obtenu les faveurs de ses collègues.

