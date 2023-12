Pénurie de logements : ce dirigeant qui construit un lotissement pour attirer ses futurs salariés

Conséquence de la pénurie de logements : des dirigeants d’entreprises, les administrations et les préfectures considèrent que le manque de logement est devenu un frein à l’embauche. Dans le Morbihan, à Beignon, le dirigeant d’une grande entreprise de matériaux va faire construire un lotissement d’une quarantaine de maisons destinées à ses salariés ou futurs employés. La municipalité y voit une nouvelle attractivité.

Séduire de futurs collaborateurs

Une vaste parcelle négociée avec la municipalité et Dominique Lamballe, l'enfant du pays et patron d'une usine de fenêtre près de la forêt de Brocéliande, se transforme en promoteur immobilier. L'objectif est de construire 40 maisons pour séduire de futurs salariés. "Apprendre un principe de réalité. Quand on crée une nouvelle usine d'un seul coup, embaucher 100 personnes, si on n'a pas de logement, on ne va pas y arriver. Donc, j'ai confirmé à la mairie de Beignon que j'allais m'en occuper", explique le dirigeant au micro d'Europe 1.

La maire, Sylvie Hourmand, est confrontée à cette difficulté nouvelle qu'est la pénurie de logement. "Régulièrement, j'ai des appels à la mairie : "Madame la maire, je ne trouve pas de terrain". Il y a de l'activité, nos entreprises cherchent à recruter, mais c'est une nouvelle problématique. Loger des salariés devient très compliqué. Donc forcément, quand il était venu nous voir, ce projet nous a particulièrement intéressé", avoue-t-elle. Un projet de plusieurs millions d'euros, mais l'entrepreneur répond que réussir à trouver des futurs collaborateurs, ça n'a pas de prix.