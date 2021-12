Pénurie de lait maternel : les hôpitaux lancent un appel aux femmes allaitantes

DÉCRYPTAGE

Une pénurie qui suscite l'inquiétude. Le don de lait maternel, vital pour de nombreux bébés, et tout particulièrement les prématurés, a ralenti ces dernières semaines. Une situation qui s'explique notamment par la reprise de l'épidémie de Covid-19. À Bordeaux, Delphine Lamireau, pédiatre responsable d'un lactarium, a dû lancer un appel aux dons.

Une collecte insuffisante

"On a régulièrement des pénuries, des baisses de lait qui nous obligent à faire des appels aux dons", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Actuellement, on est confrontés à une augmentation des commandes des besoins en lait maternel pasteurisé. Et là, la collecte est actuellement insuffisante pour répondre à cette demande."

Le lait maternel, un "médicament" pour les bébés prématurés

La faible quantité de dons serait liée au redémarrage de l'épidémie et à une ambiance morose en cette fin d'année. Pourtant, pour nourrir un bébé prématuré, il est absolument impossible de faire sans. "Ils ne peuvent pas boire autre chose que du lait maternel dans la mesure où leur tube digestif est immature. Donc, plus ils sont prématurés, plus ils vont avoir besoin de lait maternel. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est vraiment comme un médicament indispensable pour eux", souligne la pédiatre.

Le don de lait maternel reste très méconnu des mamans, même des mères allaitantes. Les auxiliaires du lactarium de Bordeaux partent donc à leur rencontre pour faciliter la démarche.