Pèlerinage du 15 août à Lourdes : les fidèles sont au rendez-vous après deux années difficiles

Cette année, ce ne sont pas moins de 4.500 fidèles qui se sont recueillis pour ce pèlerinage national de cinq jours - de vendredi à mardi - à Lourdes. C'est un millier de pèlerins en plus donc qu'en 2021. Vincent Cabanac, le prêtre organisateur, en est convaincu, la levée des mesures sanitaires y est pour beaucoup : "Les personnes malades ne pouvaient pas du tout sortir de chez elles. La perspective n'était pas du tout la même ici, donc ça fait plaisir de voir leurs visages souriants, de venir ici dans ce sanctuaire. On n'est pas au top de ce qu'on avait avant, mais on est à peu près à 60% de ceux qui venaient d'habitude", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Des commerçants inquiets

Mais cet afflux de pèlerins à Lourdes n'est toujours pas suffisant pour les commerçants locaux qui ont accusé de lourdes pertes pendant la crise du Covid-19, comme Éric, le gérant d'un hôtel de la ville. Dans son établissement, il est encore loin du compte. "Tout le monde me disait que ça allait repartir, que c'est formidable. Je me rends compte, moi, que toutes les hospitalités que j'ai eues sont à 50%, comparé à ce que j'avais en 2019, si ce n'est pas encore au moins une croix, on est loin de retrouver la fréquentation d'une saison normale."

Le record en 2019

Il faudra, précise l'hôtelier, encore quelques années pour que les fidèles reviennent aussi nombreux qu'avant la pandémie. En 2019, Lourdes avait battu son record de fréquentation sur cette période, avec la venue de plus 7.000 pèlerins.