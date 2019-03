Pédophilie : sept nouvelles plaintes contre un ancien animateur du centre aéré d'Arcachon

Sept nouvelles plaintes pour agressions sexuelles et viols d'enfants ont été déposées jeudi contre un ancien animateur d'un centre aéré, déjà poursuivi pour agressions sexuelles, et contre la mairie d'Arcachon (Gironde), ont annoncé à Bordeaux les avocats des familles.

Des enfants de 3 à 5 ans. En tout, douze familles, dont les enfants avaient entre 3 et 5 ans à l'époque des faits, ont porté plainte contre cet ancien animateur mis en examen pour "agressions sexuelles sur mineurs de (moins de) 15 ans" fin 2016. Les avocats, Mes Thierry Vallat et Arash Derambarsh, du barreau de Paris, qui représentent dix familles, ont demandé jeudi à la chambre de l'instruction que soient entendus pour la première fois, à titre de témoins, deux autres animateurs et des enfants, ont-ils précisé devant la presse.

Une plainte contre la mairie. Les faits portent sur une période allant de Pâques à décembre 2016, alors que cet ancien animateur était âgé de 20 ans. Ils concernaient au moins trois victimes présumées lors de la mise en examen. L'auteur présumé avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de travailler au contact d'enfants. Une plainte a également été déposée contre la mairie d'Arcachon "pour non assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui".

L'accusé dépourvu de qualification. "On s'interroge comment le recrutement a été fait", a précisé Me Arash Derambarsh, soulignant que le jeune homme mis en cause n'avait pas de qualification ni de référence dans le domaine de l'enfance. Les deux avocats suspectent "qu'il y a une influence de la mairie d'Arcachon pour étouffer le dossier". "La police a refusé de prendre certaines plaintes, la mairie n'a jamais voulu collaborer, a toujours minimisé les faits, et a interdit à ses employés de s'exprimer sur cette affaire", a souligné Arash Derambarsh.

La mairie d'Arcachon n'a pas souhaité réagir. Les avocats ont par ailleurs annoncé qu'une marche blanche allait être organisée par les familles le 19 mai à Arcachon.