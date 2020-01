PedagoJ : formations en ligne aux pédagogies innovantes et aux troubles des apprentissages

LA FRANCE BOUGE

PedagoJ, est une start-up de l’économie sociale et solidaire qui met à disposition des familles, du corps enseignant et des professionnels de santé, des formations en ligne aux pédagogies innovantes et aux troubles des apprentissages, afin d’accueillir tous les enfants avec bienveillance et les préparer à l’avenir. PedagoJ, c’est aussi un blog d’infos pour suivre les dernières actualités, des dossiers d’information et des témoignages autour de l’éducation et des apprentissages.

Qui sommes-nous ? Nous sommes deux amies, deux mamans d’enfants dits atypiques, nous-mêmes diagnostiquées haut potentiel et TDA/H à l’âge adulte. Nous sommes confrontées quotidiennement à l’inadaptation des méthodes classiques employées à l’école et au manque de moyens.

Ruthy Simon, présidente et co-fondatrice de PedagoJ : "Parce que les enfants qui ne rentrent pas dans le moule traditionnel de l’école sont trop souvent exclus du système ! Parce que le système éducatif ne prépare plus nos enfants au monde de demain ! Pour que nos enfants deviennent des adultes épanouis et des citoyens responsables. Construisons ensemble l’école de demain !"