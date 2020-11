Patrick Fiori raconte son meilleur repas

Le chanteur Patrick Fiori s'est confié au micro de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des Bons Vivants, samedi. Il est notamment revenu sur un souvenir qui lui est cher : celui de son meilleur repas. Un souvenir qui remonte, puisque l'interprète d'origine corse était un très jeune adolescent. "Je dirais que c'est un repas de Noël. Je devais avoir 13 ou 14 ans."

Un des nombreux Noël de l'enfance du chanteur passé dans la cité de Marseille où il a grandi. "70 nationalités se fréquentaient, je pouvais descendre à chaque étage pour déguster toutes les saveurs du monde. Parce que les gens nous permettaient de taper dans leur cuisine et dans leurs plats", confie le chanteur. "Si je devais retenir un repas, ce serait celui-là. C'était celui où les 17 étages avaient monté leurs spécialités et les avaient installés là, sur la table, pour qu'on puisse les déguster."

Esprit de famille

Fidèle à l'image que le chanteur renvoie, Patrick Fiori précise aussi que "le plus beau repas, c'est toujours avec les gens qu'on aime et avec les gens à qui on ne dit pas tout ce qu'on doit dire." Une formule qui nous rappelle combien la famille est importante pour lui.