Passoires thermiques : les propriétaires devront faire un audit énergétique avant de les vendre

L'encadrement de la mise en vente des passoires thermiques va se concrétiser cette année puisque dès samedi, leurs propriétaires devront systématiquement réaliser un audit énergétique, dès lors qu'ils possèdent une maison ou un immeuble et souhaitent le mettre sur le marché. Certaines sociétés enchaînent déjà les visites, comme Diagadom qui a audité près d'une centaine de biens immobiliers.

Erkan Esen, son patron, en témoigne : "Pas mal de mandataires nous sollicitent de plus en plus. Ils prennent les devants parce qu'ils ont prévu une signature dans les prochains jours et veulent déjà être prêts pour ce document-là. Oui, ça bouchonne un petit peu."

Des travaux à hauteur de 60.000 euros

Ce jour-là, l'expert du diagnostic immobilier prépare l'audit énergétique d'une maison de Seine-et-Marne, d'une surface de 74 m2. Erkan Esen scrute donc chaque pièce l'une après l'autre, à l'affut du moindre défaut d'isolation, qu'il ne peine pas à trouver. "Là, quand on fait le tour du bâtiment, on s'aperçoit qu'une des façades a un revêtement en bardage de type amiante. On voit qu'il y a pas mal de problèmes aussi de ravalement", constate-t-il. "Il y a une cheminée ici, qui peut éventuellement avoir des problèmes d'infiltration d'eau."

Cette seule mission aura demandé quatre heures de travail pour un coût de presque 700 euros et un verdict conséquent pour le futur acheteur. Ce dernier aura de nombreux travaux à réaliser, comme l'explique Erkan Esen. "Pour la rénovation globale de ce logement, on a une estimation à environ 60.000 € avec l'isolation des murs et le changement du système de chauffage pour une pompe à chaleur." Mais le futur acquéreur de ce bien pourrait en ressortir avantagé. "Pour le prix de vente, aujourd'hui serait aux alentours de 400.000 €. Mais effectivement, je pense que ça va être un prix qui sera discuté ou en tout cas négocié." Une fois l'entièreté des travaux réalisés, la maison classée F sera étiquetée A ou B.