Pass vaccinal adopté : que contient la loi ?

Au terme de deux semaines de débat, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi controversé renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, appelé le "pass vaccinal ". Mais ce nouveau pass ne s'adresse pas à tout le monde : il ne concerne pas les moins de 16 ans qui, eux, restent soumis à l'ancien système du pass sanitaire.

Le test négatif ne permettra plus d'avoir un pass

Il fonctionne exactement comme le pass sanitaire. À l’entrée de chaque établissement recevant du public, vous devrez prouver que vous avez reçu trois doses ou que vous possédez un certificat de rétablissement au Covid-19 . En revanche, vous ne pourrez plus montrer un simple résultat de test négatif pour accéder à ces lieux.

Le pass vaccinal concerne donc, comme le pass sanitaire, les bars et les restaurants, les salles de sport et de spectacle, les salons et les transports interrégionaux comme le train ou l’avion. Des contrôles d’identité pourront être effectués pour vérifier que vous ne présentez pas un faux pass vaccinal. Il faudra montrer un document officiel avec votre photographie, comme la carte d’identité ou la carte vitale. Pour les hôpitaux ou cabinets de médecins, le pass sanitaire reste suffisant.