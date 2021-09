Pass sanitaire chez les 12-17 ans : "Je me sens exclue des activités"

REPORTAGE

Depuis ce jeudi matin, les 12-17 ans doivent eux aussi présenter le pass sanitaire pour accéder au restaurant, au cinéma ou à la salle de sport. 64% d'entre eux ont un schéma vaccinal complet. Les autres seront contraints d'effectuer des tests PCR à répétition. Une option qui n'arrange pas toujours les jeunes mais qui rassurent leurs parents même si cela demande un peu d'organisation. A Paris, une famille s'est organisée pour pouvoir faire, malgré tout, des activités.

Nouvelle organisation pour les familles

Dans les familles qui ne souhaitent pas vacciner leurs enfants, une nouvelle organisation se met en place. "On passera nos activités sur trois jours vendredi, samedi et dimanche. Cinéma, musée, théâtre. Ce sera intensif", explique Marie. Elle et son mari sont vaccinés contre le Covid-19, mais refusent que leurs deux filles le soient. "Pas assez de recul", disent-ils. Une décision que Clémentine, l'aînée de 16 ans, ne voit pas d'un très bon œil. "Je me sens un petit peu exclue de toutes ces activités parce que comme mes amies sont vaccinées, elles vont pouvoir faire plein de choses dehors, au cinéma ou au restaurant, et moi, je vais être empêchée. Mon cas sera assez compliqué", regrette l'adolescente.

"Ce n'est pas négociable"

Mais Clémentine n'a pas dit son dernier mot. A la maison, les tractations se poursuivent. "J'ai essayé de convaincre ma mère pour lui expliquer que pour le point de vue social, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être un petit peu pénalisant", explique Clémentine. "Pour moi, ce n'est pas négociable, non ?", répond sa mère. "La santé contre le cinéma, pour moi, il n'y a pas photo." La mère de famille espère que les restrictions sanitaires seront assouplies d'ici quelques semaines.