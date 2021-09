Fermeture d'une classe en cas de Covid : l'exécutif réfléchit à plutôt tester les élèves

INTERVIEW

Le gouvernement "travaille" à l'infléchissement du protocole sanitaire à l'école, a confirmé son porte-parole, Gabriel Attal, sur Europe 1 mardi. Aujourd'hui, "il y a une règle : au premier cas de coronavirus, on ferme la classe", a-t-il rappelé au micro de Sonia Mabrouk. "Sauf au collège et au lycée, où là, les élèves vaccinés peuvent continuer à venir." Dorénavant, "on va expérimenter une autre solution : tester toute la classe immédiatement", a expliqué Gabriel Attal.

"Un assez faible nombre de fermetures"

Selon les derniers chiffres donnés par le gouvernement vendredi, 2.366 classes étaient fermées à cause de l'épidémie de Covid-19. Un chiffre qui représente 0,45% des classes du pays et accuse une baisse par rapport à la semaine précédente. "Cette règle de la fermeture dès le premier cas entraîne aujourd’hui un assez faible nombre de fermetures de classe", a noté Gabriel Attal. D'où la volonté du gouvernement de changer ce protocole sanitaire.

Pour la rentrée scolaire, le ministère a retenu le protocole sanitaire de "niveau 2" (sur 4) qui autorise tous les élèves à être accueillis en présentiel et leur impose le port du masque en intérieur, sauf en maternelle. Cette obligation en primaire pourra être levée à partir du 4 octobres dans les écoles des départements les moins touchés (taux d'incidence stabilisé au-dessous de 50 cas pour 100.000 habitants). En cas de contamination au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.