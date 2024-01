Pascal Praud et vous - Xavier Dupont de Ligonnès : pourquoi la thèse d'un suicide «n'a aucun sens», selon un spécialiste de l'enquête

Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable depuis le mois d'avril 2011, au cours duquel il a exécuté sa femme et ses quatre enfants. Cette enquête passionne les Français depuis bientôt 13 ans, et à cette occasion, Pascal Praud s'est entretenu lundi avec Romain Puertolas, l'auteur du livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ce spécialiste de l'affaire indique pourquoi, selon lui, le fugitif ne s'est pas suicidé. "Il est allé faire quelque chose après (avoir commis ses crimes), et ce n'est pas se suicider. C'est une thèse que je détruis dès la première page. On ne fait pas tout ce qu'il a fait méthodiquement pour aller se suicider. Ça n'a aucun sens", expose cet ancien capitaine de police dans l'émission Pascal Praud et vous.