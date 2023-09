Pascal Praud et vous - Violences à Marseille : «Darmanin et Dupond-Moretti ont du sang sur les mains», estime un auditeur

Marseille face à un nouveau fait divers meurtrier. Ce lundi, une jeune femme de 24 ans est morte dans la cité phocéenne après avoir reçu une balle perdue. Un fait divers qui fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, tous les jours de 11 heures à 13 heures. Au micro de Pascal Praud, l'un de ces auditeurs, José, a évoqué cette insécurité à Marseille et estime que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, "ont du sang sur les mains parce qu'ils ont organisé leur impuissance, leur lâcheté".