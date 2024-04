Pascal Praud et vous - Agressions chez les mineurs : «On remarque la montée de la violence des jeunes filles», affirme un commissaire

Depuis plusieurs jours, les actes violents commis par des jeunes personnes se multiplient dans l'actualité. Samara, une jeune collégienne, a été tabassée par une vingtaine d'individus, dont des femmes, après les cours à Montpellier. Longtemps réservé en majorité à une population masculine, ce type d'exactions est désormais aussi commis par des femmes souvent mineures. Un phénomène qu'a observé Frédéric Lauze, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale, dans l'émission Pascal Praud et vous. "On remarque la montée de la violence des femmes, des jeunes filles et des très jeunes filles", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.