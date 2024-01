Pascal Praud et vous - «Une heureuse surprise», un maire de Loire-Atlantique reçoit un don anonyme de 100.000 euros

Un joli cadeau de Noël pour conclure l'année 2023. La ville de Châteaubriant, située en Loire-Atlantique, entre Nantes et Rennes, a reçu un mystérieux don anonyme d'un montant de 100.000 euros. Au micro de Pascal Praud et vous, le maire Alain Hunault explique comment la municipalité compte réinvestir cet argent. "On a fléché ces 100.000 euros vers des dépenses d'investissement orientées sur la vidéoprotection. Nous avons actuellement 63 caméras sur la ville, nous allons pouvoir en poser neuf autres en 2024. Et puis acheter également du matériel roulant pour notre police municipale", développe l'édile. À noter que ces 100.000 euros représentent environ 15% du budget annuel de la commune dédié à la police municipale.