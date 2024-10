Pascal Praud et vous - Un auditeur pointe «une atmosphère d'impunité» autour des automobilistes en ville

Pour Louis Belenfant, directeur du collectif "Vélo Île-de-France", la mort de Paul, cycliste renversé et tué par un automobiliste boulevard Malesherbes, mardi à Paris, n'est pas qu'un drame isolé. L'auditeur a assuré dans l'émission Pascal Praud et vous, tous les jours de 11h à 13h, que beaucoup de cyclistes s'identifiaient à ce genre de situations, s'inquiétant d'un "problème de violence routière" et d'une "atmosphère d'impunité" autour des automobilistes provoquant des accidents à l'égard des vélos.